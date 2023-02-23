Florinel Coman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florinel Coman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florinel Coman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florinel Coman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florinel Coman 10 Nisan 1998 tarihinde Brăila şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florinel Teodor Coman şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florinel Coman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Florinel Coman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 21 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Florinel Coman'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florinel Coman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florinel Coman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Florinel Coman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florinel Coman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Academia Hagi

1 Ocak 2016 yılında FC Viitorul

21 Ağustos 2017 yılında FCSB

Florinel Coman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florinel Coman şuan FCSB takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Florinel Coman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Luceafărul Brăila (2006-2011), Gheorghe Hagi Football Academy (2011-2015)

Romanya takımında 21 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.