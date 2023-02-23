Florinel İbrian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florinel İbrian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florinel İbrian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florinel İbrian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florinel İbrian 14 Eylül 1993 tarihinde Slobozia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florinel Valentin Ibrian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florinel İbrian Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florinel İbrian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Florinel İbrian'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florinel İbrian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florinel İbrian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florinel İbrian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florinel İbrian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2015 yılında CS Afumati

1 Ocak 2016 yılında Unirea Slobozia

1 Temmuz 2016 yılında D. Calarasi

4 Eylül 2017 yılında Unirea Slobozia

Florinel İbrian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florinel İbrian şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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