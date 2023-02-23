Florinel Mitrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florinel Mitrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florinel Mitrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florinel Mitrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florinel Mitrea 6 Temmuz 1993 tarihinde Turnu Măgurele şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florinel Cătălin Mitrea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florinel Mitrea Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florinel Mitrea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florinel Mitrea'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Florinel Mitrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florinel Mitrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florinel Mitrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florinel Mitrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2016 yılında V. Saelele

20 Ocak 2021 yılında Chindia

1 Temmuz 2021 yılında U Cluj

7 Ocak 2023 yılında CSC Selimbar

Florinel Mitrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florinel Mitrea şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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