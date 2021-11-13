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Florışı ne demek, TDK'ya göre Florışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Florışı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Florışı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Florışı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Florışı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Florışı ne demek, TDK'ya göre Florışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Florışı ne demek? Florışı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi florışı kelimesi. Peki florışı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre florışı nedir, florışı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FLORIŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Florışı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Florışı kelimesi Latince kökenlidir.

TDK'ya göre florışı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bazı cisimlerin aldıkları ışığı, boyu daha uzun ışık ışınımlarına dönüştürmesi özelliği, floresans

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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