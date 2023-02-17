Florjan Nuraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florjan Nuraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florjan Nuraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florjan Nuraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florjan Nuraj 23 Ocak 2002 tarihinde Münsterlingen şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florjan Nuraj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florjan Nuraj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florjan Nuraj'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florjan Nuraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florjan Nuraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Florjan Nuraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florjan Nuraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U15

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2019 yılında Rappi/GC U17

20 Ağu 2020 yılında Rapperswil II

14 Ocak 2022 yılında Eschen/Mauren

1 Ocak 2023 yılında SC YF Juventus

Florjan Nuraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florjan Nuraj şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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