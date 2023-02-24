Florjan Pergjoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florjan Pergjoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florjan Pergjoni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florjan Pergjoni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florjan Pergjoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florjan Pergjoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florjan Pergjoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florjan Pergjoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florjan Pergjoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florjan Pergjoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florjan Pergjoni 22 Haziran 1997 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florjan Pergjoni Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Florjan Pergjoni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Florjan Pergjoni'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Florjan Pergjoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florjan Pergjoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Florjan Pergjoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florjan Pergjoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2016 yılında Besëlidhja

17 Ocak 2018 yılında KS Burreli

30 Haziran 2018 yılında Besëlidhja

5 Temmuz 2021 yılında KF Tirana

Florjan Pergjoni kimdir

Florjan Pergjoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florjan Pergjoni şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Florjan Pergjoni nereli

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