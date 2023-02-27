Florjan Smakiqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florjan Smakiqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florjan Smakiqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florjan Smakiqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florjan Smakiqi 10 Ağustos 1998 tarihinde Gllogoc şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florjan Smakiqi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KA-Sportmanagement yapmaktadır. Florjan Smakiqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florjan Smakiqi'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Florjan Smakiqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florjan Smakiqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florjan Smakiqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florjan Smakiqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Feronikeli

19 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

25 Ağustos 2020 yılında KF Feronikeli

5 Şubat 2022 yılında KF Drenica

1 Temmuz 2022 yılında FC Drita

Florjan Smakiqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florjan Smakiqi şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Florjan Smakiqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U21 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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