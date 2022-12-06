Flört uygulamaları yetmedi! Koca aramak için reklam panosu kiraladı, devasa büyüklükte ilanlar verdi! "Koca arıyor"

Rusya'da yaşayan 26 yaşındaki milyoner bir kadın, flört uygulamalarından evlenecek kişi bulamayınca çareyi akıl almaz bir yöntem kullanmakta buldu.

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Flört uygulamaları yetmedi! Koca aramak için reklam panosu kiraladı, devasa büyüklükte ilanlar verdi! "Koca arıyor" 1

Rusya'da yaşayan 26 yaşındaki Maria Molonova, 2 çocuk annesi bir milyoner.

Genç kadın, evlenmeyi istiyor ve flört uygulamaları sayesinde pek çok insan tanıyarak doğru kişiyi bulmaya çalışıyordu.

Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın ardından pek çok flört uygulaması kapanmıştı. Tinder'ı da ödeme yapamadığı için kullanamayan Maria başka bir yol bulmak zorunda kalmıştı.

Flört uygulamaları yetmedi! Koca aramak için reklam panosu kiraladı, devasa büyüklükte ilanlar verdi! "Koca arıyor" 2

Evlenecek kişiyi bulmak için Maria'nın aklına gelen fikir çok ilginçti.

Genç kadın, yaşadığı şehirdeki reklam panolarını kiralayarak kendi fotoğrafıyla birlikte "Bir milyoner koca arıyor" yazan devasa büyüklükte ilanlar vermeye başladı.

Flört uygulamaları yetmedi! Koca aramak için reklam panosu kiraladı, devasa büyüklükte ilanlar verdi! "Koca arıyor" 3

Müstakbel taliplerden onları değerlendirebilmesi için bir form doldurmalarını isteyen bir QR kodu da ekledi.

Başvuru formu oluşturan kadın, formun başına "Hayatınızın en güzel randevusu için başvuru" yazmıştı. Ayrıca formda isim, yaş, medeni hali gibi sıradan sorular yazıyordu.

Flört uygulamaları yetmedi! Koca aramak için reklam panosu kiraladı, devasa büyüklükte ilanlar verdi! "Koca arıyor" 4

Maria verdiği ilanlar ile ilgili şunları dile getirdi;

"Flört uygulamaları Rusya'yı terk etti ve bir erkekle tanışacak hiçbir ortamım yok. Ve gerçekten evlenmek istiyorum. Oturup erkeğimi beklemekle ilgilenmiyorum. Oldukça yaratıcı bir insanım. Mümkün olduğunca şehri dolaşmak ve eğer şanslıysam gerçekten bir erkekle tanışmak istiyorum."

Maria'nın daha önceki bir koca bulma girişiminde de, arabasına "Evlenmek istiyorum" yazan bir tabela koyduğu iddia edildi.

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