Flört uygulamaları yetmedi! Koca aramak için reklam panosu kiraladı, devasa büyüklükte ilanlar verdi! "Koca arıyor"
Rusya'da yaşayan 26 yaşındaki milyoner bir kadın, flört uygulamalarından evlenecek kişi bulamayınca çareyi akıl almaz bir yöntem kullanmakta buldu.
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Flört uygulamaları yetmedi! Koca aramak için reklam panosu kiraladı, devasa büyüklükte ilanlar verdi! "Koca arıyor"
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