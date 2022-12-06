Flört uygulamaları yetmedi! Koca aramak için reklam panosu kiraladı, devasa büyüklükte ilanlar verdi! "Koca arıyor"

Maria verdiği ilanlar ile ilgili şunları dile getirdi;

"Flört uygulamaları Rusya'yı terk etti ve bir erkekle tanışacak hiçbir ortamım yok. Ve gerçekten evlenmek istiyorum. Oturup erkeğimi beklemekle ilgilenmiyorum. Oldukça yaratıcı bir insanım. Mümkün olduğunca şehri dolaşmak ve eğer şanslıysam gerçekten bir erkekle tanışmak istiyorum."

Maria'nın daha önceki bir koca bulma girişiminde de, arabasına "Evlenmek istiyorum" yazan bir tabela koyduğu iddia edildi.