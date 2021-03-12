Flört uygulamasından tanıştığı kadına tecavüz edip üzerine tuvaletini yaptı!

Flört uygulaması Tinder üzerinden 32 yaşındaki Wesley Spalding, bir kadınla tanıştı. İkilinin birlikte vakit geçirdiği sırada uyuyakalan kadın, korkunç bir şekilde uyandı.

UYURKEN TECAVÜZE UĞRADI

Spalding, uyuyan kadına tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı. Bunlar yaşandığı an uykuda olan genç kadın uyandığında kendini berbat hissettiğini ve korkunç bir an olduğunu söyledi.

Güvenini kazanmak için çok uğraştığını söyleyen kadın, düşünceli ve sevecen gözüküyordu "Yaşananlar o kadar acı vericiydi ki, insanlara anlatmaktan utanıyorum" dedi.

CEZA ALIRKEN SIRITMAYA DEVAM ETTİ

Spalding, 'penetrasyon yoluyla saldırı', 'penetrasyon yoluyla saldırı girişiminde bulunma', iki kez 'cinsel saldırı' ve iki kez de 'zorlayıcı ve kontrol edici davranıştan' dolayı hapse mahkum edildi. Zanlının cezası verilirken, tecavüz ettiği kadına bakarak sırıtması gözlerden kaçmadı.