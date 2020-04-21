Florya’da yasağa rağmen voleybol oynayanlara ceza yağdı

Bakırköy Florya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak otoparkta voleybol oynayan şahıslardan 3'ü polis ekiplerince gözaltına alındı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslara kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesildi. Türkiye'ye yasa dışı girdiği tespit edilen zanlılar, ülkelerine geri gönderilmek üzere Pendik Yabancılar Şube Geri Gönderim Merkezine götürüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan bazı şahıslar pazar günü otoparkta voleybol oynamış, sosyal mesafe kuralını hiçe saymıştı. Tepki çeken görüntüler üzerine hareket geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri voleybol oynayan şahıslardan 3'ünü gözaltına aldı. Azamat M., Kadyr O. ve Omarov G. isimli şahıslar, gözaltına alınarak Florya Polis Merkezine getirildi. Şahıslara kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Kaçak yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 3 kişi, doktor raporu ve parmak izi işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Pendik Yabancılar Şube Geri Gönderim Merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA