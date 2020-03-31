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  3. FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNDAN ÇIKIŞLAR BAŞLADI (1)

FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNDAN ÇIKIŞLAR BAŞLADI (1)

İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.

FLORYA'DAKİ KARANTİNA YURDUNDAN ÇIKIŞLAR BAŞLADI (1)

İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalanlar tahliye edilmeye başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslerin çıkışı

-Yurt önünde bekleyen yakınları

-Özel araçlarıyla yakınları tarafından götürülenler

Detaylar

Kaynak: DHA




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