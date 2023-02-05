Floyd Ayite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Floyd Ayite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Floyd Ayite kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Floyd Ayite ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Floyd Ayite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Floyd Ayite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Floyd Ayite

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Floyd Ayite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Floyd Ayite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Floyd Ayite 15 Aralık 1988 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Togo,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Floyd Ama Nino Ayité şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Floyd Ayite Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Floyd Ayite, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Floyd Ayite'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Floyd Ayite Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AyiteF

Floyd Ayiteboyu ve yaşı kaç

Floyd Ayite Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Floyd Ayite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Floyd Ayite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Floyd Ayite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında G. Bordeaux

2 Temmuz 2008 yılında Angers SCO

30 Haziran 2009 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2009 yılında AS Nancy

30 Haziran 2010 yılında G. Bordeaux

15 Kasım 2011 yılında Stade Reims

2 Temmuz 2014 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2016 yılında Fulham

2 Eylül 2019 yılında Gençlerbirliği

4 Ağu 2021 yılında Valenciennes FC

Floyd Ayite kimdir

Floyd Ayite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Floyd Ayite şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Floyd Ayite Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Togo takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 11 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Floyd Ayite nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Jacob Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jacob Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Piazon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Piazon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Piazon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Piazon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...