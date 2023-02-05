Floyd Ayite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Floyd Ayite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Floyd Ayite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Floyd Ayite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Floyd Ayite 15 Aralık 1988 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Togo,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Floyd Ama Nino Ayité şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Floyd Ayite Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Floyd Ayite, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Floyd Ayite'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Floyd Ayite Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AyiteF

Floyd Ayite Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Floyd Ayite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Floyd Ayite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Floyd Ayite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında G. Bordeaux

2 Temmuz 2008 yılında Angers SCO

30 Haziran 2009 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2009 yılında AS Nancy

30 Haziran 2010 yılında G. Bordeaux

15 Kasım 2011 yılında Stade Reims

2 Temmuz 2014 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2016 yılında Fulham

2 Eylül 2019 yılında Gençlerbirliği

4 Ağu 2021 yılında Valenciennes FC

Floyd Ayite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Floyd Ayite şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Floyd Ayite Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Togo takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 11 gol atmıştır.

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