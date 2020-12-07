Amerikalı eski profesyonel boksör Floyd Mayweather, özel bir maç için ringe dönüyor. Kariyeri boyunca çıktığı 50 maçı da kazanan Mayweather, YouTuber Logan Paul ile karşılaşacak.

43 yaşındaki profesyonel boksör Mayweather, 2017 yılında İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor'ı teknik nakavtla yenmişti. Mayweather, bu tarihten itibaren ringe çıkmıyordu. YouTube'da 22 milyonu aşkın takipçisi bulunan Logan Paul, bir süredir sosyal medya üzerinden Floyd Mayweather ile tartışma içerisindeydi. Birbirlerine sürekli ağır sözler sarf eden ikili, kozlarını ringde paylaşacak.

Logan Paul'un kardeşi Jake Paul geçen hafta eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile ringde kozlarını paylaşmış ve rakibini devirmişti.

43 yaşındaki Floyd Mayweather ile 25 yaşındaki Logan Paul, 2021'in Şubat ayında ringe çıkacak.