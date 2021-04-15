Geçtiğimiz sene Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd'un kız arkadaşının, geçtiğimiz günlerde polis tarafından vurularak öldürülen 20 yaşındaki siyahi Duante Wright'ın eski öğretmeni olduğu ifade edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada Brooklyn Center'da görevli eski polis memuru Kim Potter tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz sene Mayıs ayında polis tarafından öldürülen George Floyd ile Wright arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Floyd’un kız arkadaşı polisin öldürdüğü Wright’ın eski öğretmeni çıktı

Floyd'un ve Wright'ın ailelerinin avukatı olan Ben Crump'ın düzenlediği basın toplantısında konuşan Wright'ın halası Naisha Wright, Floyd ile ailesi arasında bağlantı olduğunu ifade ederek, Floyd'un kız arkadaşı Courteney Ross'un yeğeninin eski öğretmeni olduğunu belirtti. Hala Wright, "Bugün öğrendiğimiz şey ailemin bu kişi ile bağlantısı olması. Onun kız arkadaşı yeğenimin öğretmeniymiş" ifadelerini kullanarak, yeğeninin kanının polisin ellerinde olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında ismi geçmemiş olan Floyd'un kız arkadaşı 45 yaşındaki Ross, geçtiğimiz günlerde Floyd ile olan ilişkisi ile alakalı Floyd'un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin'in yargılandığı davada ifade vermişti.

Wright'ı vuran polis 2. derece cinayetle suçlanıyor

Wright'ı vurarak ölümüne neden olan polis memuru Kim Potter görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa açıklamasının ardından Washington County Avukatlık Ofisi'nden Avukat Pete Orput, Wright'ın ölümüne neden olan Potter'ın 2. derece cinayet ile suçlandığını bildirmişti.

Minnesota Suçlu Tutuklama Bürosu (BCA) tarafından yapılan açıklamada ise, Brooklyn Center Polis Memuru Potter'ın Wright'ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak yerel saat 12:30'da gözaltına alındığı belirtilmişti. BCA, Potter'ın Minnesota'da yer alan Hennepin Country Hapishanesi'ne yollanmasının beklendiğini ifade etmişti.

Emniyet Müdürü Gannon da istifa etmişti

Potter'ın istifasının ardından Wright'ın vurularak öldürülmesini kaza olarak nitelendiren Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon'da dün istifa etmişti.

KAYNAK : İHLAS HABER AJANSI