Fluturim Domi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fluturim Domi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fluturim Domi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fluturim Domi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fluturim Domi 14 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fluturim Domi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fluturim Domi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fluturim Domi'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fluturim Domi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fluturim Domi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fluturim Domi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fluturim Domi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Kukësi

Fluturim Domi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fluturim Domi şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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