Foça tatil köyü ihalesi iptal edildi

İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan ve Club Med adıyla bilinen Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü'nün ihalesi ikinci kez iptal edildi. İptalin ilan metninin 5. maddesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden yapıldığı açıklandı.

Foça ilçesinde 52 yıl önce açılan 38 yıl hizmet verdikten sonra 2005 yılında kapatılan Foça Tatil Köyü, 2006 yılında açılan ilk ihalede en yüksek fiyatı 8.2 milyon dolarla veren Yıldırım Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne verilmiş, ancak teslim aşamasında ihale iptal edilmişti. Kapandıktan 13, ilk ihaleden 12 yıl sonra 30 Temmuz 2018 tarihinde sonuçlanan ikinci ihaleyi ise İstanbul Merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. 2 milyon lira geçici teminat bedeli olan ihaleyi 49 yıllığına 44 milyon 250 bin TL bedelle kiralama hakkını elde eden Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İhalesi Başkanlığı'ndan İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi'nin yapılmasını bekledi. Bugün (20 Ağustos 2019) ilgili firmaya Özelleştime İdaresi Başkanlığı'nın iletilen karar yazısında şu ifadeler aldı.

"Özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir İli, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 187 Ada, 7, 14, 15, 16 ve 19 parsellerdeki Foça Tatil Köyü'nün 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesini teminen 26.05.2018 tarihinde ihale ilanına çıkılmış ve buna ilişkin ihale 30.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Tatil Köyü'nün özelleştirilmesine ilişkin ihale, ilan metninin 5. maddesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden iptal edilmiştir."

'İPTALE GEREKÇE GÖSTERİLEN 5'İNCİ MADDE'

İhale ilanındaki 5 numaralı maddenin ise "İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp; İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir." hükmünü içerdiği öğrenildi.

Karar, Foça halkı, esnafı ve turizm camiasınca hayal kırıklığı ve üzüntüyle karşılandı.

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DHA