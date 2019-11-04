Foça'da 42 Afgan göçmen yakalandı
İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı.
İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı.
Devriye görevindeki Sahil Güvenlik Botu ekibi, dün, Aslan Burnu açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta tamamı Afganistan uyruklu 21'i çocuk 42 göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen göçmenler, polise teslim edildi. Göçmenlerin kimlik tespit işleminin sürdüğü kaydedildi.
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Kaynak: DHA
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