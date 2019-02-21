Foça'da eşsiz gün batımı manzarası

İZMİR'in turistik Foça ilçesi, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzaralarıyla da dikkat çekiyor. Fotoğraf tutkunları gruplar halinde ilçeye gelerek doyumsuz görüntüleri objektifleriyle ölümsüzleştiriyor.

Foça, soğuk ve yağmurlu geçen günlerin ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte 19 -20 Şubat tarihlerinde günübirlik ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Gruplar, kurdukları profesyonel ekipmanlarla tarihin babası olarak kabul edilen Herodot'un Foçalılar için söylediği, "Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altında ve en güzel iklimde kurdular" sözünü kanıtlarcasına en güzel görüntüleri yakalamaya çalıştı. Ahşap iskeleler üzerinde oturup akşam keyfi yapanlar, dingin mavi sulardan kısmetlerini arayan olta balıkçıları, el ele dolaşan çiftler, gün batımlarında fotoğraf karelerine ayrı bir renk kattı.

Gerek fotoğraf makineleri gerekse cep telefonlarıyla bu anları kaydeden amatör fotoğrafçılar ise çekimlerini sosyal medyadan paylaşarak ilçenin tanıtımına gönüllü katkıda bulundu.

FOTOĞRAFLI

DHA