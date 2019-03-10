Foça'da günbatımı güzelliği
İZMİR'in Foça ilçesindeki günbatımında, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.
İZMİR'in Foça ilçesindeki günbatımında, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.
Turistik ilçe Foça, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzaralarıyla da dikkat çekiyor. Güneşin battığı sırada ortaya çıkan manzara, seyir zevki yaratıyor. Gün batımında sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyip ölümsüzleştiriyor. Kimi vatandaşlar ise günbatımını izleyip sohbet ediyor.
FOTOĞRAFLI
DHA
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