Foça’da karne heyecanı

Foça'da karne dağıtım töreni, Bedia Midilli İlkokulu bahçesinde yapıldı.

Foçalı çocuklar, karne sevinci yaşadı. Karne dağıtım töreninin yapıldığı Bedia Midilli İlkokulu bahçesinde açılış konuşması yapan Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, katılan protokol üyelerine ve velilere teşekkür etti. Akar sözlerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı ile devam etti, ilk ve orta okullarda eğitim döneminin sona ermesine sayılı günler kala velilere yaptığı "empati" çağrısını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Karne günü çocukları örselemek yerine onları cesaretlendirmek, bunun süreç olduğunu hissettirmek, koşulsuz şefkat-saygı göstermek önemli" vurgusunu yapmıştı. Karne töreninde Bedia Midilli İlkokulu öğrencileri çeşitli gösteriler sundu. Törenin ardından öğrenciler velilerle birlikte sınıflarına girerek karnelerini aldı.

Kaynak: İHA