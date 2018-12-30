Foça’da piyano gecesi

Foça Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte piyanist Ezgi Serim müzikseverlere unutulmaz bir müzik dinletisi sundu.

Piyanist Ezgi Serim, Kültür İçin Alan Projesi kapsamında müzikseverler için unutulmaz bir müzik dinletisi sundu. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan müzikseverler, Ezgi Serim'i büyük keyifle dinledi. Sanatçı, 22 yıllık yolculuğunu paylaştığı dinletisinde; klasik örnekler, sevilen caz standartları ve kendi kompozisyonlarından oluşan karma bir seçkiyi seslendirdi.

Dinleti sonrasında, Kültür İçin Alan İzmir Koordinatörü Recep Tuna moderatörlüğünde, sanatçı ve sanatseverlerin katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın eşi Derya Demirağ, Piyano Sanatçısı Ezgi Serim'e teşekkür çiçeği sundu. Ezgi Serim, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eşi Derya Demirağ ve müzikseverlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA