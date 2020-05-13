Foça'da sahile koşan çocuklar, denize girdi, kumda oynadı

İZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş çocuklar, sahil ve parklarda oynadı. Bazı çocuklar, kumda oynayıp, denize girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. İzmir'in Foça ilçesinde dışarı çıkan çocuklar, aileleriyle sahil ve parklara gitti. Bazı çocuklar top oynarken, bazıları da bisiklete kullanıp, patenleriyle kaydı. Kumda oynayan çocukların yanı sıra denize girenlerin olduğu da görüldü. Hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı öğle saatlerinde çocuklar, temiz hava aldı.

'FOÇA'YA CANLILIK GELDİ'

Sahilde kumsala oturarak, zamanı değerlendirenlerden Yurdusev Talun, kızı ve torunuyla geldiğini belirterek, "Uzun süredir dışarı çıkamadıkları için çocukları evde oyalamaya çalışıyorduk. Bu izin onlara da bizlere de iyi geldi. Dışarıda özgürce koşuyor, zıplıyor, bağırıp, çağırıyorlar. O kadar özlemiş ki sokağı mutluğundan bunu anlamak mümkün. Her yerde çocuklar var. Canlılık geldi Foça'ya. O kadar duygulandık ki. Çocuk olmadan her yer ölü toprağı serpilmiş gibiydi" diye konuştu.

'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ'

Sahilde kızıyla gezintiye çıkan Emrehan Bozkurt da "Bugün bizim bayramımız. 2 aydır çocuklar içerideler. Çok sıkıldılar. Bugün hem güneş görüyoruz hem toplumla kucaklaşıyoruz" derken, Öykü Bozkurt (11) da "Mutluyum. Nefes aldım. Denizi gördüm. İyi geldi" dedi.

Gezerek izin saatlerini değerlendirdiklerini belirten 4 arkadaştan Elife Köseoğlu (13), "2 aydır evdeyiz. Çok sıkıldık. Şimdi 4 saatliğine dışarıda gezmeye çıktık. Dondurma yedik. Yürüyüş yaptık. Ama arkadaşlarım gezmekten de sıkıldı, erkenden dönüyoruz" diye konuştu.

0-14 yaş grubu çocukların sokağa çıkmalarına izin verilen 11.00 ile 14.00 saatleri arasında belediye hoparlörlerinden de sürekli uyarı yapıldı. ​Anonslarda, "Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması, sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Maske takmaya, mesafeyi korumaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" denildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA