Foçalılar yeni koronavirüs yasaklarından memnun

İZMİR'de, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun uygulamaya koyduğu yeni yasaklara çoğunluğun uyduğu görülürken, sahilde az da olsa yürüyüş yapıp, banklarda oturanların yanı sıra karavanlarını park edenlerin olması dikkat çekti.

Foça'da, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında uygulanan yasaklara, dün itibari ile yenileri eklendi. Sahil şeridi boyunca tüm plaj ve koylar başta olmak üzere, mücavir alan içinde özellikle iç kesimlerde kalan park mesire alanı, doğal rekreasyon alanlarında bekleme yapmak, karavan park etmek, konaklama yapmak, çadır kurmak, açıkta konaklamak yasaklandı. Kurul, mücavir alandaki parklar, mesire ve doğal rekreasyon alanları, meydanlar, sahil bandı iskeleleri, kıyı şeridine bağlı tekne ve yat gibi yerlerde; açıkta masa kurmak, alkollü, alkolsüz içecek almak, denize girmek, güneşlenmek, kıyıya bağlı tekne üzerinden balık avlamak, banklarda oturmak, yan yana ya da el ele sosyal mesafeye uymadan gezmek, motosiklet, bisiklet sürmek ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Alınan kararlar ilçe halkı tarafından büyük çoğunlukla olumlu karşılandı. Foçalılar ilk gün büyük oranda yasaklara uydu. Ancak, yasağa rağmen sahilde az da olsa yürüyüş yapıp, banklarda oturanlar ve karavanlarını park edenler olması dikkati çekti.

Foçalı vatandaşlardan Ali Aktaş da esnaf olmasına ve yaşadıkları sıkıntıya rağmen kararları doğru bulduğunu söyledi. Ali Aktaş, "Doğru kararlardır. Olması gereken kararlardır. Hepimizin sağlığı için düşünülmüş şeyler. Bu kararlara uyarsak bu koronavirüs salgınını daha erken atlatarak, sezona başlamış olacağız. Görüyorsunuz esnafın durumu zor. Kuaförlerin, berberlerin açılmasını da doğru buluyorum. Ama hijyen kurallarına uyarak çalışmalarının hepimiz için, toplum sağlığı açısından daha doğru olacağını düşünüyorum. Havalar ısınmaya başladı. Herkes gelmek istiyor. Denize girmek istiyor. Balık tutmak istiyor. Ama şimdi yeri ve zamanı değil. Bu pandemiyi atlatana kadar kurallara uymak, sabırlı olmak zorundayız. Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlarına harfiyen uyarsak bu koronavirüs belasını daha çabuk atlatırız" dedi.

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Kaynak: DHA