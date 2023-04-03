Fodelcio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fodelcio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fodelcio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fodelcio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fodelcio 8 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Fodelcio Gomes Pereira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fodelcio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fodelcio, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fodelcio'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Fodelcio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fodelcio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Belenenses U19
1 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23
Fodelcio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fodelcio şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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