Folklor eğitmenlerine vefa için yarıştılar

Erzurum'da Halk Oyunları Bölge Şampiyonası yapıldı.

"Yaşayan Değerler Anısına" yapılan Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışmaları yoğun ilgi gördü. Erzurum, Muş ve Kars illerinden 14 ekibin katılımıyla düzenlenen kulüpler arası bölge yarışması; minik, yıldız, genç, büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz branşlarda gerçekleştirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliği'nin ortaklaşa organize ettiği "Yaşayan Değerlerimiz, Folklor Eğitmenleri İlhami Kaya ve Emrullah Öğ Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışmaları" Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi Yüksek İrtifa Spor Salonu'nda yapıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Halk Oyunları İl Temsilcisi Furkan Keleş ile birlikte yarışmaları izledi. Öztürk, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Ömer Kireçci ile yönetim kurulu üyesi Mehmet Musa Çakır ile birlikte yaşayan değerler folklör eğitmenleri İlhami Kaya ile Emrullah Öğ'e birer plaket verdi.

Halk Oyunları Bölge Birinciliğini; Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Ömer Kireçci, Halk Oyunları Eski İl Temsilcisi Ve THOF Uluslararası Yarışma Ve Festival Komisyon Üyesi Mürsel Kayhan, Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Musa Çakır, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Suat Kılınboz ile diğer davetliler ve çok sayıda seyirci izledi.

Yapılan yarışmaların sonucunda minikler düzenlemesiz dalda; Erzurum Sanat Merkezi birinci, Muş Folklor Kültür Spor Kulübü ikinci oldu. Yıldızlar düzenlemesiz dalda; Erzurum Kültür Turizm S.K birinci, Muş Tarihi ve Folklor S.K. ikinci oldu. Minikler düzenlemeli dal da; Kars Kafkas Kartalları S.K birinci, Erzurum Kültür Turizm S.K ikinci oldu. Yıldızlar düzenlemeli dalda; Kars Kafkas G.S.K birinci oldu. Gençler düzenlemesiz dal da; Erzurum Sanat Merkezi S.K. birinci, Muş Halk Eğitim Merkezi S.K. ikinci oldu. Büyükler düzenlemesiz dal da; Erzurum Büyükşehir Folklor Araştırma S.K. birinci, Muş Tarihi ve Folklor Araştırma S.K. ikinci oldu. Gençler düzenlemeli dalda; Kars Doğu Rüzgarı S.K. birinci oldu. Büyükler düzenlemeli dalda Kars Dore G.S.K birinci oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)