Folklor eğitmenlerine vefa için yarıştılar

"Yaşayan Değerler Anısına" yapılan Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışmaları yoğun ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Folklor eğitmenlerine vefa için yarıştılar

Erzurum'da Halk Oyunları Bölge Şampiyonası yapıldı.

"Yaşayan Değerler Anısına" yapılan Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışmaları yoğun ilgi gördü. Erzurum, Muş ve Kars illerinden 14 ekibin katılımıyla düzenlenen kulüpler arası bölge yarışması; minik, yıldız, genç, büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz branşlarda gerçekleştirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliği'nin ortaklaşa organize ettiği "Yaşayan Değerlerimiz, Folklor Eğitmenleri İlhami Kaya ve Emrullah Öğ Kulüpler Arası Halk Oyunları Grup Yarışmaları" Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi Yüksek İrtifa Spor Salonu'nda yapıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Halk Oyunları İl Temsilcisi Furkan Keleş ile birlikte yarışmaları izledi. Öztürk, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Ömer Kireçci ile yönetim kurulu üyesi Mehmet Musa Çakır ile birlikte yaşayan değerler folklör eğitmenleri İlhami Kaya ile Emrullah Öğ'e birer plaket verdi.

Halk Oyunları Bölge Birinciliğini; Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekili Ömer Kireçci, Halk Oyunları Eski İl Temsilcisi Ve THOF Uluslararası Yarışma Ve Festival Komisyon Üyesi Mürsel Kayhan, Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Musa Çakır, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Suat Kılınboz ile diğer davetliler ve çok sayıda seyirci izledi.

Yapılan yarışmaların sonucunda minikler düzenlemesiz dalda; Erzurum Sanat Merkezi birinci, Muş Folklor Kültür Spor Kulübü ikinci oldu. Yıldızlar düzenlemesiz dalda; Erzurum Kültür Turizm S.K birinci, Muş Tarihi ve Folklor S.K. ikinci oldu. Minikler düzenlemeli dal da; Kars Kafkas Kartalları S.K birinci, Erzurum Kültür Turizm S.K ikinci oldu. Yıldızlar düzenlemeli dalda; Kars Kafkas G.S.K birinci oldu. Gençler düzenlemesiz dal da; Erzurum Sanat Merkezi S.K. birinci, Muş Halk Eğitim Merkezi S.K. ikinci oldu. Büyükler düzenlemesiz dal da; Erzurum Büyükşehir Folklor Araştırma S.K. birinci, Muş Tarihi ve Folklor Araştırma S.K. ikinci oldu. Gençler düzenlemeli dalda; Kars Doğu Rüzgarı S.K. birinci oldu. Büyükler düzenlemeli dalda Kars Dore G.S.K birinci oldu.

Folklor eğitmenlerine vefa için yarıştılar

Folklor eğitmenlerine vefa için yarıştılar

Folklor eğitmenlerine vefa için yarıştılar

Folklor eğitmenlerine vefa için yarıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Son Haberler
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Iğdır’da ilk ders zilini Vali Turan, öğrencilerle birlikte çaldı
Iğdır’da ilk ders zilini Vali Turan, öğrencilerle birlikte çaldı
Oğlu şüphesinde haklı çıktı, yaşlı adam ölü bulundu
Oğlu şüphesinde haklı çıktı, yaşlı adam ölü bulundu
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!