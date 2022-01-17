Fonetik ne demek, TDK'ya göre Fonetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fonetik ne demek? Fonetik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fonetik kelimesi. Peki fonetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fonetik nedir, fonetik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FONETİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fonetik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fonetik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fonetik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ses bilgisi

- Sesçil



FONETİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fonetik yazım.

