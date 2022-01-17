2022 Koç Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2039106992022 Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205810164Fonetik ne demek, TDK'ya göre Fonetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2058101552022 Uşak Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109810577Domdom ne demek, TDK'ya göre Domdom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Ordu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108310161Aşırı Besi ne demek, TDK'ya göre Aşırı Besi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1041119762022 Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104111234
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Fonetik ne demek, TDK'ya göre Fonetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fonetik ne demek, TDK'ya göre Fonetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fonetik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fonetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fonetik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fonetik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fonetik ne demek, TDK'ya göre Fonetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fonetik ne demek? Fonetik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fonetik kelimesi. Peki fonetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fonetik nedir, fonetik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FONETİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fonetik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fonetik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fonetik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ses bilgisi
- Sesçil

FONETİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fonetik yazım.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT