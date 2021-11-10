Football Manager 2022 resmen çıktı! FM 2022'nin fiyatı ne kadar, sistem gereksinimleri neler?

Dünyada milyonlarca oyun sever heyecan içerisinde Football Manager'in yeni oyununu bekliyordu. Bu heyecanlı bekleyiş 9 Kasım itibariyle son buldu. Football Manager 2022 resmen çıktı! Peki, FM 2022'nin fiyatı ne kadar, sistem gereksinimleri neler? Oyunla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

Football Manager 2022 oyunu PC, Xbox, Android ve IOS platformlarında 9 Kasım tarihinde resmen yayınlandı. FM 2022'de oyuncular birçok futbol kulübünde teknik direktörlük yapma imkanına sahip oluyorlar. Üstelik bunu 120'den fazla lig ve 500 binden fazla futbolcuyla gerçekleştiriyorlar.

FM 2022'NİN FİYATI NE KADAR?

Oyunun Türkiye fiyatı platformlara göre şu şekilde yer almaktadır.

Android - 89,99 TL

IOS - 109,99 TL

PC (Steam) - 299 TL

PC (Epic Games Store) - 299 TL

Xbox - 299 TL.

FM 2022 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Oyunun hangi bilgisayarlarda oynanabileceği iki başlıkta değerlendiriliyor. Oynayabilmek için en az (minimum) sistem özelliklerinin karşılanması gerekiyor. Firma tarafından önerilen özellikler sağlandığında ise daha zevkli bir oyun sizleri bekliyor. İşte Football Manager 2022 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 ya da üzeri

İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri

Ekran kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256 MB VRAM

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

DirectX sürümü: Versiyon 11

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 7 ya da üzeri

İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

DirectX sürümü: Versiyon 11

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