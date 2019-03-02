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  3. Forbes Zenginler Listesine Gaziantep’ten 2 kişi

Forbes Zenginler Listesine Gaziantep’ten 2 kişi

En zengin 100 Türk'ün sıralandığı "Forbes 100" bu yıl 13. defa yayımlandı.

Forbes Zenginler Listesine Gaziantep’ten 2 kişi

En zengin 100 Türk'ün sıralandığı "Forbes 100" bu yıl 13. defa yayımlandı. Listeye Gaziantep'ten İbrahim Erdemoğlu ve Ali Erdemoğlu kardeşler girdi.

En zengin 100 Türk'ün sıralandığı "Forbes 100" bu yıl 13. defa yayımlandı. Listenin birincisi sırasında Murat Ülker yer alırken, Gaziantep'ten Erdemoğlu kardeşlerden İbrahim Erdemoğlu 72. Ali Erdemoğlu 88. Sırada yeraldı.

Forbes Zenginler Listesine Gaziantep’ten 2 kişi

Forbes Zenginler Listesine Gaziantep’ten 2 kişi

Kaynak: İHA

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