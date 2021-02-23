Ford Otosan, Bitlis servisini kapattı! 50 işçi, işsiz kaldı

Koç Holding'in bünyesinde bulunan Ford Otosan A.Ş. küçülme kararı aldı ve bazı işçilerin sözleşmesini tek taraflı olacak şekilde feshetti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited şirketinin 50 işçisi, bu nedenle işsiz kaldı. Bu durum karşısında tepkisini belli eden işçiler, belirli bir sonuç çıkana kadar mücadele etme kararı verdi. Mücadelenin devam etmesi ve kendileri için olumlu bir karar almaları içinde geri dönüşlerinin olmayacağını vurguladılar.

Oto bakım servisinin yetkilisi olan ve faaliyetini devam ettiren şirket, küçülme kararının ardından kapatıldı. Şirketin kapatılmasıyla beraber işsiz kalan kişi sayısı 50 oldu. İşçilerin mağdur olmasına sebep olan bu adım sonrasında Şirket Yetkilisi Faruk Aydın'dan açıklama geldi. Süresiz olacak şekilde bir sonucun elde edilmesi için mücadele edeceklerini vurgulayan Aydın, geri dönüşlerinin olmayacağını da ifade etti. Mücadelenin İstanbul'da devam edeceğini işaret ederek haksızlığın ve zulmün ortadan kalkmasını istediğini söyledi. 50 çalışanın mağdur edilmesine ve kendilerinin iflas etmesine neden olan bu olayın hukuka aykırı bir karar olduğunu da özellikle vurguladı. Bunun nedeninin ise yapılandırma yönünde bir kararın alınması faaliyetlerine devam eden servisin kapanmaya mecbur kalması olduğunu gösterdi. Bu nedenle yeniden yapılandırma kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Aydın, "Gün geçtikçe Türkiye piyasasında büyüyen Ford markası nasıl oluyor da göstermelik yapılandırma yapıp bölge insanın ekmek kapısını kapatmaktadır. Servisin kalite kapsamında tüm işlemlerini yürütmesine rağmen ve piyasada Ford modelleri artmasına rağmen yapılandırma adı altında haksız hukuksuz bir şekilde cebren ve hileyle sözleşme imzalattırmak vicdana uygun mudur?” şeklinde konuştu.

İşçileri temsilen konuşan Aydın, önceki günlerde Ford Otosan A.Ş.'nin yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarına da karşılık verdi. Şirketin bu durumu hukuka uygun bir zemine oturtarak kendilerini haklı gösterdiğini söyledi. 2016 yılında bayilik sözleşmesini imzalamak üzere İstanbul'a neden çağırıldıklarını sordu. Hukuk mücadelesini haklı olanın kazanacağına işaret etti. Şirket yetkilisi Aydın, bölgede yaşayan gençlere ekmek kapısı olan ve hizmetini üstün kalite ile gerçekleştiren servisin bu mücadeleye kazanacağına olan inancını yineledi.