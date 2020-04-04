Ford Otosan üretim arasını Ford Avrupa ile uyumlu sürdürecek

Ford Otosan, üretime verdiği arayı, Ford Avrupa'nın Covid-19 salgınının yayılımına paralel olarak aldığı kararlar doğrultusunda sürdürme kararı aldı.

Şirket, kararın Avrupa'da ticaretin kesintiye uğraması, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle alındığını açıkladı.

Ford Motor Company, Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa'daki üretim tesislerinin çoğunda üretime 4 Mayıs'a kadar ara verdiğini duyurdu. Şirket geçen ayki açıklamasında Avrupa'da üretime birkaç hafta ara vereceğini ifade etmiş, ancak tarih belirtmemişti.

Ford Otoan'dan yapılan açıklamada, bu kararın Covid-19 salgınıyla yürütülen mücadele kapsamında; Avrupa'da ticaretin kesintiye uğraması, tedarik zincirinde yaşanan problemler nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ford Otosan, planlarını Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellediğini bildirirken, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisan'a kadar devam edeceği" belirtildi.

Kaynak: DHA