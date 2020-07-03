Formasyon kalktı mı? Pedagojik Formasyon nedir?

MEB pedagojik formasyon ile ilgili açıklama yaptı. Bölümü öğretmenlik alanlarından biri olmayan, eğitim fakültesi dışında okuyan fakat öğretmen olmak isteyen öğrencilere yönelik program olan Formasyon yürürlüğe giren yeni karara göre kaldırıldı.

MEB'in yaptığı açıklamada, Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin kaldırıldığı duyuruldu.

FORMASYON KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Pedagojik Formasyon programının kaldırıldığını duyurdu. Açıklama şu şekilde,

Bilindiği üzere, 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması hedefine yer verilmişti.

Ancak, bu hedefin uygulamaya geçmemesi nedeniyle uzunca bir süredir durum belirsizliğini koruyordu. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirilmiştir.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim. Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon’ dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun açıkladığı yaklaşık 100’e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor. Bunlardan bazılarının ücretleri 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

KİMLER PEDAGOJİK FORMASYONA BAŞVURABİLİR?

Formasyon için öncelikle MEB tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimi alabilen bölümlerden birini okumanız veya okuyor olmanız lazım. Eğer hala okuyorsanız bu bölümde en az 2 yarıyıl bitirmiş olmanız lazım. Formasyon eğitimi alabilen bir bölümde okuyup okumadığınızı MEB'den bakabilirsiniz. Ayrıca akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşullarında uyumlu olmazı gerekiyor. Eğer lisans mezunuysanız, mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 olması lazım. Bu eğitim için ayrıca YÖK tarafından belirlenmiş üniversitelerden birinde okumanız gerekiyor. Her sene YÖK tarafından belirlenen bu üniversitelere listeler gönderiliyor. Bu listelerde hangi bölümden kaç kişi bu alınacağı yazıyor.

FORMASYON EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?

Öğrencilerin eğitim durumuna göre bu süre değişiklik göstermektedir. Lisans mezunları için iki yarıyıl, birinci sınıf öğrencileri için altı yarıyıl, ikinci sınıf öğrencileri için dört yarıyıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için ise bu süre iki yarıyıldır.

FORMASYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Formasyon eğitimi için ödenen ücretler üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Çoğu üniversitede bu fiyat 2000 lira civarında belirlenmektedir.