Formose Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Formose Mendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Formose Mendy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Formose Mendy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Formose Mendy 2 Ocak 2001 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Senegal,Gine-Bissau uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Formose Mendy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Formose Mendy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Formose Mendy'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Formose Mendy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/formosemendy_05

http://www.instagram.com/formosemendy_05/

Haberin Devamı

Formose Mendy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Formose Mendy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Formose Mendy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Formose Mendy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2019 yılında FC Porto U19

5 Ekim 2020 yılında Club NXT

1 Temmuz 2021 yılında Amiens SC

Formose Mendy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Formose Mendy şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Formose Mendy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal takımında 2 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Senegal U20 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.