Formula 1 2021 sezonu ne zaman başlıyor? Formula 1 2021'de Türkiye olacak mı? Formula 1 2021 yarış takvimi

Formula 1 2020 sezonunda Türkiye Grand Prix'i yer almıştı. 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri dönen Formula 1 organizasyonu, tüm yarış severler tarafından heyecanla takip edilmişti. Türkiye GP'sini kazanan isim ise Mercedes pilotu Lewis Hamilton olmuştu. Intercity İstanbul Park yönetimi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye'nin 2021 takviminde de yer alması için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Peki, Formula 1 2021 sezonu ne zaman başlıyor? Formula 1 2021'de Türkiye olacak mı? İşte detaylar...

FORMULA 1 2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Motor Sporları Konseyi, 21 Mart 2021'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayıp 5 Aralık 2021'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek 23 etaplık yeni sezon takvimine onay verdi.

TÜRKİYE, 2021'DE OLACAK MI?

Suudi Arabistan'ın ilk kez şampiyonaya dahil edildiği, 25 Nisan'da yapılacak yarışın ise daha sonra açıklanacağı takvimde Türkiye Grand Prix'si yer almadı.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle: