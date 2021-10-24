Formula 1'in İstanbul'da gerçekleştirilen dev ayağını Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı. Bu yarışın ardından gözler sezonun 17. ayağı olan ABD Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu sezonun ABD Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte dev yarışın canlı yayın izle linki...

FORMULA 1 ABD GRAND PRİX (GP) YARIŞI CANLI İZE

Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı 24 Ekim 2021 Pazar bugün koşulacak. Dev yarış saat 22.00'da başlayacak. Formula 1 ABD Grand Prix'i canlı olarak izlemek için Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 ABD GRAND PRİX (GP) YARIŞI S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı S Sport 2 ve S Sport Plus platformundan naklen yayınlanacak. Yarış tutkunları bu dev mücadeleyi her iki kanaldan da şifreli olarak izleyebilecek. S Sport'u izlemek için Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı S Sport canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

S Sport 2 D Smart 79,Kablo TV 241,Tivibu 74,Web ,Turkcell TV+ 78,Vodafone TV 12, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

S Sport 2 şifreli olduğundan, kanalı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden satın aldıktan sonra yarışı canlı olarak izleyebilirsiniz.