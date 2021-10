Formula 1'in İstanbul'da gerçekleştirilen dev ayağını Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı. Bu yarışın ardından gözler sezonun 17. ayağı olan ABD Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu sezonun ABD Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

FORMULA 1 ABD GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 ABD Grand Prix yarış, ABD'de bulunan 5.514 km kilometrelik Circuit of the Americas pistinde düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 22 Ekim 2021 TSİ 19.30 ve 23.00 ile 23 Ekim 2021 13.00'da, sıralama turu 24 Ekim 2021 00.00'da yapılacak. Zorlu yarış ise 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 22.00 'da başlayacak.

FORMULA 1 ABD GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 ABD Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

PİLOTLAR SIRALAMASI

1 Max Verstappen 262.5 2 Lewis Hamilton 256.5 3 Valtteri Bottas 177 4 Lando Norris 145 5 Sergio Perez 135 6 Carlos Sainz Jr. 116.5 7 Charles Leclerc 116 8 Daniel Ricciardo 95 9 Pierre Gasly 74 10 Fernando Alonso 58

TAKIMLAR SIRALAMASI