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Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de son olarak İstanbul'da gerçekleştirilen yarışın ardından gözler ABD Grand Prix'sine çevrildi. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler internette Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik.

Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'in İstanbul'da gerçekleştirilen dev ayağını Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı. Bu yarışın ardından gözler sezonun 17. ayağı olan ABD Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu sezonun ABD Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

FORMULA 1 ABD GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 ABD Grand Prix yarış, ABD'de bulunan 5.514 km kilometrelik Circuit of the Americas pistinde düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 22 Ekim 2021 TSİ 19.30 ve 23.00 ile 23 Ekim 2021 13.00'da, sıralama turu 24 Ekim 2021 00.00'da yapılacak.  Zorlu yarış ise 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 22.00 'da başlayacak.

Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 ABD GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 ABD Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek

PİLOTLAR SIRALAMASI

1Netherlands Max Verstappen262.5
2United Kingdom Lewis Hamilton256.5
3Finland Valtteri Bottas177
4United Kingdom Lando Norris145
5Mexico Sergio Perez135
6Spain Carlos Sainz Jr.116.5
7Monaco Charles Leclerc116
8Australia Daniel Ricciardo95
9France Pierre Gasly74
10Spain Fernando Alonso58

Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

TAKIMLAR SIRALAMASI

1Germany Mercedes433.5
2Austria Red Bull Racing397.5
3United Kingdom McLaren240
4Italy Ferrari232.5
5France Alpine104
6Italy AlphaTauri92
7United Kingdom Aston Martin Racing61
8United Kingdom Williams23
9Italy Alfa Romeo7
10United States Haas F1 Team 

 

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