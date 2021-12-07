Formula 1'de sezonun son yarışı geldi çattı. Liderliğin Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu müthiş sezonda iki yıldız da son yarışa aynı puanda girdi. Müthiş heyecana sahne olması beklenen Abu Dhabi Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler ise internette Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki arıyor. İşte dev yarışın canlı yayın linki...

FORMULA 1 ABU DHABİ GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 5.281 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden düzenlenecek. Zorlu yarış 12 Kasım 2021 Pazar günü saat 16.00 'da başlayacak. Bu heyecan dolu yarışı izlemek için Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix (GP) yarışı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 ABU DHABİ GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. S Sport'u izlemek için Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix (GP) yarışı Sport canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI