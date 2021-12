Formula 1'de sezonun son yarışı geldi çattı. Liderliğin Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu müthiş sezonda iki yıldız da son yarışa aynı puanda girdi. Müthiş heyecana sahne olması beklenen Abu Dhabi Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler ise internette Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

FORMULA 1 ABU DHABİ GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 5.281 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 10 Aralık 2021 Cuma günü TSİ 12.30 ve 16.00 ile 11 Aralık 2021 C umartesi 13.00'da, sıralama turu da 11 Aralık 2021 Cumartesi 16.00'da yapılacak. Zorlu yarış ise 12 Kasım 2021 Pazar günü saat 16.00 'da başlayacak.

FORMULA 1 ABU DHABİ GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI