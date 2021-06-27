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Formula 1 Avusturya GP canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki | Formula 1 nasıl izlenir 2021?

Formula 1'de Fransa GP'sinin ardından heyecan Avusturya GP'si ile devam ediyor. Bu kapsamda zorlu yarışı izlemek isteyenler internet arama motorlarında Formula 1 Avusturya GP canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki başlıklarını ve "Formula 1 nasıl izlenir 2021?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Formula 1 Avusturya GP canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki | Formula 1 nasıl izlenir 2021?

Yarış tutkunlarını ekran başına kilitleyen Formula 1'de heyecan sezonun 8.yarışı olan Avusturya'daki Steiermark Grand Prix'si, 9. ayağı ise Avusturya Grand Prix'si adıyla Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek. Söz konusu yarışı izlemek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Formula 1 nasıl izlenir 2021? İşte Formula 1 Avusturya GP canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki...

Formula 1 Avusturya GP canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki | Formula 1 nasıl izlenir 2021?

FORMULA 1 AVUSTURYA GP CANLI İZLE 2021 | S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 Avusturya GP'si 71 turluk Steiermark Grand Prix'sinde 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Max Verstappen'in sıralama turlarında elde ettiği 1.03.841'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu yarış, Türkiye'de S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden ekranlara gelecek.

S Sport üzerinden Formula 1 Avusturya GP'sini izlemek için platforma üye olmanız gerekmektedir.

S SPORT ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

FORMULA 1 AVUSTURYA GP CANLI İZLE 2021

S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 Avusturya GP canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki | Formula 1 nasıl izlenir 2021?

FORMULA 1 NASIL İZLENİR 2021?

Formula 1 ülkemizde S Sport kanalları üzerinden yayınlanmaktadır. Ancak S Sport kanalı farklı platformlardan izlenebilmektedir.

S Sport kanalını D Smart 79,Kablo TV 241,Tivibu 74,Web ,Turkcell TV+ 78,Vodafone TV 12, numaralı kanallar üzerinden izleyebilirsiniz. 

Formula 1 Avusturya GP canlı izle 2021 | S Sport 2 canlı yayın izle linki | Formula 1 nasıl izlenir 2021?

FORMULA 1'DE SON DURUM

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLANSMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 131 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 119

3. Sergio Perez (Meksika): 84

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 76

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 59

TAKIMLAR KLANSMANI

1. Red Bull: 215

2. Mercedes: 178

3. McLaren: 110

4. Ferrari: 94

5. AlphaTauri: 45

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