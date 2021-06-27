Formula 1'de heyecan sezonun 8. yarışı Avusturya GP'si heyecanı ile devam edecek. Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in ilk sırada başlayacağı Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek yarış, hız tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Bu kapsamda yarış hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler Formula 1 Avusturya GP saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

FORMULA 1 AVUSTURYA GP SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA 2021?

Formula 1 Avusturya GP'sinde antrenman ve sıralama turlarının tamamlanmasının ardından yarış 27 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 16.00'da başlayacak olan yarış S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus üzerinden izlenebilecek.

FORMULA 1 AVUSTURYA GP ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Avusturya GP, S Spor kanalları ve platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Vodafone TV üzerinden S Sport 2 kanalı şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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YARIŞ HAKKINDA BİLGİLER

Sezonun 8. yarışı Steiermark Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Max Verstappen, 1.03.841'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu ve bu sezonki üçüncü pole pozisyonuna ulaştı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Verstappen'in 0.226 saniye arkasında ikinciliği, McLaren'den Lando Norris ise liderin 0.279 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, sıralamayı ikinci bitirmesine rağmen pit alanındaki tehlikeli sürüşü nedeniyle ceza aldığı için yarışa beşinci sıradan başlayacak.

FORMULA 1'DE SON DURUM

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLANSMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 131 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 119

3. Sergio Perez (Meksika): 84

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 76

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 59

TAKIMLAR KLANSMANI

1. Red Bull: 215

2. Mercedes: 178

3. McLaren: 110

4. Ferrari: 94

5. AlphaTauri: 45