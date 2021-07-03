Formula 1 Avusturya Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle | Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir?

Formula 1'de sezonun 8.yarışının ardından 9.yarışı da Avusturya'da yapılıyor. 71 tur üzerinden Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek olan yarış, hız tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Dünyada ve ülkemizde çok sayıda kişi tarafından takip edilecek olan yarışı izlemek isteyenler Formula 1 Avusturya Grand Prix 2021 canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. Bizler de sizler için Formula 1 Türkiye'de nasıl izlenir? sorusuna haberimizde yanıt verdik.

FORMULA 1 AVUSTURYA GRAND PRİX 2021 CANLI İZLE | S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE

Formula 1 Avusturya Grand Prix'inde 1. Antrenman Turları, 2 Temmuz 2021 Cuma günü saat 12.30'da, ikinci antrenman turları da 2 Temmuz Cuma günü aynı gün saat 16.30'da gerçekleştirildi.

Yarışseverleri heyecan hazırlayan üçüncü antrenman turları ise 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, saat 13.00'de başlayacak. S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Yarışta, pilotların sıralamasını belirleyecek olan sıralama turları ise 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport Plus, S Sport 2 ve Idman TV'den yayınlanacak.

Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak olan Avusturya Grand Prix ise 4 Temmuz 2021 Pazar günü, saat 16.00'da başlayacak.

Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen yarış, S Sport Plus, S Sport 2, Idman TV'den yayınlanacak.

S Sport 2 kanalı D-Smart 79, TV+ 78. , TiviBu 74. , Kablo TV 241. ,Vodafone TV 12., BluTV'den izlenebilmektedir.

FORMULA 1 AVUSTURYA GRAND PRİX 2021 CANLI İZLE | S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE

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FORMULA 1 AVUSTURYA GRAND PRİX'İNİ NASIL İZLERİM 2021 ? FORMULA 1 TÜRKİYE'DE NASIL İZLENİR?

Formula 1 Avusturya Grand Prix'ini ülkemizde S Sport 2 ve S Sport + kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. S Sport 2 kanalını Vodafone TV'de akıllı telefonlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bunun dışında Turkcell’in TV+, D- Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro uygulaması üzerinden de S Sport kanalı izlenebilmektedir.

FORMULA 1 TAKIMLAR VE PİLOTLAR KLANSMANINDA SON DURUM

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 156 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 138

3. Sergio Perez (Meksika): 96

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 86

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 74

TAKIMLAR

1. Red Bull: 252

2. Mercedes: 212

3. McLaren: 120

4. Ferrari: 108

5. AlphaTauri: 46