Formula 1 Bahreyn GP CANLI İZLE LİNKİ | S SPORT PLUS

Formula 1'in Türkiye'deki yarışlarının ardından milyonlarca insan, gözlerini yine yarışmalara çevirdi. Yeni haftada, Lewis Hamilton'un 7. kez mutlu sona ulaştığı pistten sonra Sakir'de heyecan devam edecek. Britanyalı pilotun hem kendisinin hem de markasının puanlarını yükseltmek için start vereceği Formula 1 (F1) 2020 Bahreyn Grand Prix'i (GP) yarışı canlı izlemek için işte detaylar...

FORMULA 1 BAHREYN GP CANLI İZLE

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de yapılacak sezonun 15. yarışıyla sürecek. Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2020 sezonunun 15. ayağı, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek.

Yarış 29 Kasım Pazar günü (bugün) TSİ 17.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar, S Sport ekranlarından naklen izlenebilecek.

Bahreyn Grand Prix'si öncesi Mercedes sürücüsü Hamilton'ın 10, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 2, Max Verstappen (Red Bull-Honda) ve Pierre Gasly'nin (AlphaTauri-Honda) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

S Sport Plus tarafından canlı olarak yayımlanacak olan yarışları izlemek için abonelik şartı koşuluyor.

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