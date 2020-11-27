Formula 1 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1'de sezonun 15. yarışı Bahreyn'de gerçekleştirilecek. İstanbul'da yapılan yarışta, Lewis Hamilton pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilemişti. Peki, Formula 1 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de yapılacak sezonun 15. yarışıyla sürecek.
Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2020 sezonunun 15. ayağı, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek.
57 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 29 Kasım Pazar günü TSİ 17.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar, S Sport ekranlarından naklen izlenebilecek.
Bahreyn Grand Prix'si öncesi Mercedes sürücüsü Hamilton'ın 10, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 2, Max Verstappen (Red Bull-Honda) ve Pierre Gasly'nin (AlphaTauri-Honda) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.