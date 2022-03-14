Formula 1'de yeni sezon heyecanı yarış tutkunlarını sardı. 2022 yılının ilk yarışı ise Bahreyn'de koşulacak. Yarışın gerçekleşmesine az bir zaman kala internet arama motorlarında Formula 1 Bahreyn Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | Formula 1 Bahreyn Grand Prix S Sport Plus canlı yayın izle linki aranıyor. İşte zorlu yarışın yayın linki...

FORMULA 1 BAHREYN GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde heyecan yeniden başlayacak. Pist uzunluğu 5.412 km olan Bahrain International Circuit pistinde gerçekleşecek olan yarış 57 tur üzerinden oluşacak.

20 Mart 2022 Pazar günü saat 18.00'de izleyicilerle buluşacak bu zorlu yarışı izlemek için Formula 1 Bahreyn Grand Prix (GP) yarışı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 BAHREYN GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fornula 1 Bahreyn GP yarışı S Sport Plus, S Sport 2 kanal/kanallarından canlı yayınlanacak. Sporseverler bu yarışı şifreli olarak izlenebilecek. S Sport Plus'ı izlemek için Formula 1 Bahreyn Grand Prix S Sport Plus canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.