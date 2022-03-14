Formula 1 Bahreyn Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Formula 1 Bahreyn Grand Prix (GP) yarışı ile ilgili bilgi almak isteyenler, internette Formula 1 Bahreyn Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularını aratmaya başladı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik...

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Formula 1'de yeni sezon heyecanı yarış tutkunlarını sardı. 2022 yılının ilk yarışı ise Bahreyn'de koşulacak. Yarışın gerçekleşmesine az bir zaman kala internette Formula 1 Bahreyn Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte o sorulara ilişkin cevaplar... FORMULA 1 BAHREYN GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Formula 1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde heyecan yeniden başlayacak. Pist uzunluğu 5.412 km olan Bahrain International Circuit pistinde gerçekleşecek olan yarış 57 tur üzerinden oluşacak. Antreman turları 18 Mart 2022 Cuma günü 15.00-18.00, ve 19 Mart 2022 Cumartesi günü 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 19 Mart 2022 Cumartesi günü 18.00 saatinde düzenlenecek sıralama turlarının ardından zorlu ana yarış 20 Mart 2022 Pazar günü saat 18.00'de izleyicilerle buluşacak. FORMULA 1 RUSYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Fornula 1 Bahreyn GP yarışı S Sport Plus, S Sport 2 kanal/kanallarından canlı yayınlanacak. Sporseverler bu yarışı şifreli olarak izlenebilecek. Heyecanla beklenen yarışmanın pilotlar klasmanında Max Verstappen (Hollanda): 226.5 puan, Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan, Valtteri Bottas (Finlandiya): 141 puan, Lando Norris (Büyük Britanya): 132 puan, Sergio Perez (Meksika): 118 puanla yer alıyor. Takımlar klasmanında ise Mercedes 362,5, Red Bull-Honda: 344.5, McLaren-Mercedes: 215, Ferrari: 201,5, Alpine-Renault: 95 puanla yer alacak. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri