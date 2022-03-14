Formula 1 Bahreyn Grand Prix (GP) yarışını Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı!
2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.
ahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'ini Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc (ortada) kazandı. Yarışta, Leclerc'nın takım arkadaşı İspanyol pilot Carlos Sainz Red (solda) ikinci, Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton (sağda) ise üçüncü sırayı elde etti.