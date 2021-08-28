Formula 1 heyecanı Belçika Grand Prix'iyle birlikte hız kesmeden devam edecek. Dünyanın en önemli yarış pilotlarının kıyasıya mücadele edeceği yarış merakla bekleniyor. Antrenman ve eleme turlarının ardından ana yarışa start verilmeye hazırlanılıyor. Bu nefes kesen yarışı izlemek isteyen sporseverler ise Formula 1 Belçika Grand Prix (GP) canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki arıyor. İşte yarışın canlı yayın linki...

FORMULA 1 BELÇİKA GRAND PRİX (GP) CANLI İZLE

29 Ağustos 2021 Pazar bugün gerçekleşecek yarış saat 13.00'da başlayacak. İngiltere'de, Francorchamps köyünde bulunan Spa- Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek yarışı canlı olarak izlemek için Formula 1 Belçika Grand Prix (GP) canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 BELÇİKA GRAND PRİX (GP) S SPORTS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yarış tutkunlarının merakla beklediği bu yarış, S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu yarışı şifreli olarak izleyebilecek. S Sport kanalını canlı olarak izlemek için Formula 1 Belçika Grand Prix S Sport canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Spor Smart, D Smart bünyesine bağlı bir kanal olduğundan bu yarışı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden üyelik alarak kanalı izleyebilirsiniz.

Ayrıca D Smart 79,Kablo TV 241,Tivibu 74,Web ,Turkcell TV+ 78,Vodafone TV 12, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

