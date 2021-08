Formula 1 heyecanı Belçika Grand Prix'inde devam edecek. Dünyanın en önemli yarış pilotları kıyasıya mücadele gerçekleştirecek. Antrenman ve eleme turlarının ardından yarış başlayacak. Bu yarışı izlemek isteyen yarış tutkunları ise Formula 1 Belçika Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FORMULA 1 BELÇİKA GP YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere'nin Stevelot yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa- Francorchamps pistinde 52 tur üzerinden düzenlenecek antrenman turları 27 Ağustos 2021 TSİ 12.30 ve 16.00 ile 28 Ağustos 2021 13.00'da, sıralama turları 28 Ağustos 2021 18.00'da yapılacak. Zorlu yarış ise 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Bu turlar S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.

FORMULA 1 İNGİLTERE GP ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Belçika Grand Prix'i S Sport 2 kanalı ve S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton 195

2. Max Verstappen 187

3. Lando Norris 113

4. Valtteri Bottas 108

5. Sergio Pérez 104

6. Carlos Sainz 83

7. Charles Leclerc 80

8. Pierre Gasly 50

9. Daniel Ricciardo 50

10. Esteban Ocon 39

TAKIMLAR KLASMANI

1. MERCEDES 303

2. RED BULL RACING HONDA 291

3. FERRARI 163

4. MCLAREN RENAULT 163

5. Alpine F1 Team 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. WILLIAMS MERCEDES 10

9. ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

10. HAAS FERRARI 0