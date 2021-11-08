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Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de sezonun 19. yarışı Brezilya'da koşulacak. Bu heyecan dolu yarışı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. Cevaplar haberimizde...

Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Formula 1'de son yarışı zaferle sonuçlandıran Verstappen ve ikinci Hamilton arasındaki kıyasıya rekabet sürerken gözler bir sonraki yarış olan Brezilya Grand Prix'sine çevrildi. Bu dev yarışı takip etmek isteyen yarış tutkunları ise internet arama motorlarında Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte o soruların cevapları...

FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Brezilya Grand Prix yarışı, Sao Paulo'da bulunan 4.309 kilometrelik 
Autódromo José Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 12 Kasım 2021 Cuma TSİ 17.30 ile 21.30 ve 13 Kasım Cumartesi 18.00'da yapılacak. Sıralama turları 13 Kasım 2021 Cumartesi günü 18.00 ile 21.00'da, büyük yarış ise 14 Kasım 2021 Pazar günü 20.00'da yapılacak. 

Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Meksika Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI 

1Netherlands Max Verstappen312.5
2United Kingdom Lewis Hamilton293.5
3Finland Valtteri Bottas185
4Mexico Sergio Perez165
5United Kingdom Lando Norris150
6Monaco Charles Leclerc138
7Spain Carlos Sainz Jr.130.5
8Australia Daniel Ricciardo105
9France Pierre Gasly86
10Spain Fernando Alonso60

Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI 

1Germany Mercedes478.5
2Austria Red Bull Racing477.5
3Italy Ferrari268.5
4United Kingdom McLaren255
5France Alpine106
6Italy AlphaTauri106
7United Kingdom Aston Martin Racing68
8United Kingdom Williams23
9Italy Alfa Romeo11
10United States Haas F1 Team 

 

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