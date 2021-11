Formula 1'de son yarışı zaferle sonuçlandıran Verstappen ve ikinci Hamilton arasındaki kıyasıya rekabet sürerken gözler bir sonraki yarış olan Brezilya Grand Prix'sine çevrildi. Bu dev yarışı takip etmek isteyen yarış tutkunları ise internet arama motorlarında Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte o soruların cevapları...

FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 Brezilya Grand Prix yarışı, Sao Paulo'da bulunan 4.309 kilometrelik

Autódromo José Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 12 Kasım 2021 Cuma TSİ 17.30 ile 21.30 ve 13 Kasım Cumartesi 18.00'da yapılacak. Sıralama turları 13 Kasım 2021 Cumartesi günü 18.00 ile 21.00'da, büyük yarış ise 14 Kasım 2021 Pazar günü 20.00'da yapılacak.

FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Formula 1 Meksika Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

1 Max Verstappen 312.5 2 Lewis Hamilton 293.5 3 Valtteri Bottas 185 4 Sergio Perez 165 5 Lando Norris 150 6 Charles Leclerc 138 7 Carlos Sainz Jr. 130.5 8 Daniel Ricciardo 105 9 Pierre Gasly 86 10 Fernando Alonso 60

FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI