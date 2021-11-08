Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?
Formula 1'de sezonun 19. yarışı Brezilya'da koşulacak. Bu heyecan dolu yarışı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. Cevaplar haberimizde...
Formula 1'de son yarışı zaferle sonuçlandıran Verstappen ve ikinci Hamilton arasındaki kıyasıya rekabet sürerken gözler bir sonraki yarış olan Brezilya Grand Prix'sine çevrildi. Bu dev yarışı takip etmek isteyen yarış tutkunları ise internet arama motorlarında Formula 1 Brezilya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte o soruların cevapları...
FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Formula 1 Brezilya Grand Prix yarışı, Sao Paulo'da bulunan 4.309 kilometrelik
Autódromo José Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek. Yarışın antrenman turları 12 Kasım 2021 Cuma TSİ 17.30 ile 21.30 ve 13 Kasım Cumartesi 18.00'da yapılacak. Sıralama turları 13 Kasım 2021 Cumartesi günü 18.00 ile 21.00'da, büyük yarış ise 14 Kasım 2021 Pazar günü 20.00'da yapılacak.
FORMULA 1 BREZİLYA GRAND PRİX (GP) YARIŞI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?
Formula 1 Meksika Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.
FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI
|1
|Max Verstappen
|312.5
|2
|Lewis Hamilton
|293.5
|3
|Valtteri Bottas
|185
|4
|Sergio Perez
|165
|5
|Lando Norris
|150
|6
|Charles Leclerc
|138
|7
|Carlos Sainz Jr.
|130.5
|8
|Daniel Ricciardo
|105
|9
|Pierre Gasly
|86
|10
|Fernando Alonso
|60
FORMULA 1 TAKIMLAR SIRALAMASI
|1
|Mercedes
|478.5
|2
|Red Bull Racing
|477.5
|3
|Ferrari
|268.5
|4
|McLaren
|255
|5
|Alpine
|106
|6
|AlphaTauri
|106
|7
|Aston Martin Racing
|68
|8
|Williams
|23
|9
|Alfa Romeo
|11
|10
|Haas F1 Team