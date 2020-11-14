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Formula 1 canlı izle S Sport | S Sport canlı izle

Otomobil tutkunlarının takip ettiği Formula 1'de Türkiye Grand Prix'inde sıralama turları başladı. Sıralama turlarını izlemek isteyen vatandaşlar Formula 1 canlı izle S Sport | S Sport canlı izle konusu araştırıyor. İşte detaylar...

Formula 1 canlı izle S Sport | S Sport canlı izle

S Sport'u izlemek için linke tıklayınız.Dünyaca ünlü pilotların sahne aldığı Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i heyecanı başladı. Antrenman turlarının ardından yarın yapılacak yarış için sıralama turları başladı. F1 pilotlarının heyecan dolu yarışını takip etmek isteyenler,  Formula 1 canlı izle S Sport | S Sport canlı izle konularını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

FORMULA 1 CANLI İZLE S SPORT | S SPORT CANLI İZLE

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i S Sport'tan canlı olarak izlenecek. S Sport'un frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12188 

Polarizasyon: Vertical (dikey)

Symbole rate: 27500 ksym/s 

S- FEC : 5/6

S Sport kanalını canlı izlemek için linke tıklayınız.

S Sport izleyin.

Formula 1 canlı izle S Sport | S Sport canlı izle

FORMULA 1'DE SON DURUM

Formula 1 DHLsinde üçüncü antrenman turları tamamlandı.

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve bir saat süren son antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk iki antrenman turunda olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı.

İkinci antrenman turlarında 1 dakika 28.330 saniyelik dereceyle birinci olan Hollandalı Verstappen, üçüncü antrenman turlarını 1.48.485 ile ilk sırada tamamladı.

Formula 1 canlı izle S Sport | S Sport canlı izle

SOĞUK VE YAĞMUR PERFORMANSLARI ETKİLEDİ

Pilotlar, üçüncü antrenman turlarında soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı.

Sürücülerin neredeyse tamamının spin attığı üçüncü antrenman turları, ikinci antrenman turlarına göre en az 20 saniye daha yavaş derecelere sahne oldu.

Ayrıca antrenman turları sürelerinde ilk kez 2 dakikanın üzerine çıkıldı.

FERRARİ'DEN LECLERC PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Verstappen'in yanı sıra Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc de zor şartlara rağmen antrenman turlarındaki istikrarlı performansıyla göze çarptı.

Leclerc, üçüncü antrenman turlarında Verstappen'in 0.945 saniye gerisinde ikinci en iyi dereceye imza attı. İkinci antrenman turlarında 1.28.731'lik süre yapan Leclerc, bu defa 1.49.430'luk zaman elde etti.

İlk antrenman turlarını üçüncü bitiren Monakolu sürücü, diğer antrenman turlarında ikinci sırayı almayı başardı.

Öte yandan ilk iki antrenman turunun diğer bir başarılı ismi Alexander Albon da bu performansını sürdürdü. Red Bull'un Taylandlı sürücüsü, 20 saniyenin üstünde yavaşlamasına rağmen üçüncü antrenman turlarında 1.50.059'luk süresiyle üçüncü sırayı aldı.

Formula 1 canlı izle S Sport | S Sport canlı izle

HAMİLTON DERECE YAPAMADI

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, üçüncü antrenman turlarına çıkmasına rağmen derece yapmadan pistten ayrıldı.

Şampiyona lideri Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225 ile 15'inci, ikinci antrenman turlarında ise 1.29.180 ile 4'üncü olmuştu.

Hamilton'ın yanı sıra Williams sürücüleri George Russell ve Nicholas Latifi de üçüncü antrenman turlarını derece yapmadan tamamladı.

ANTRENMAN TURLARINI RED BULL ÖNDE GEÇTİ

Türkiye Grand Prix'sinde antrenman turlarının en istikrarlı takımı Red Bull oldu.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon, üç antrenman turunda da ilk 5'te yer almayı başardı.

Verstappen, antrenman turlarında ilk sırayı kaptırmadı. Albon ise antrenman turlarında sırasıyla ikinci, beşinci ve üçüncü sıraları elde etti. 

- Solo Türk'ten gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Intercity İstanbul Park çevresinde uçuş gerçekleştirdi.

Solo Türk ekibi, üçüncü antrenman turlarının ardından uçaklarıyla gösteri uçuşu yaptı.

Formula 1 canlı izle S Sport | S Sport canlı izle

ÜÇÜNCÜ ANTRENMAN TURUNUN SONUÇLARI

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:


 Sürücü                         Takım              Süre         Fark
 1    Max Verstappen      Red Bull     1.48.485    
 2    Charles Leclerc      Ferrari      1.49.430       +0.945 
 3    Alexander Albon     Red Bull     1.50.059     +1.574
 4    Esteban Ocon     Renault     1.53.897      +5.412
 5    Lando Norris     McLaren     1.53.995     +5.510
 6    Sebastian Vettel     Ferrari     1.54.490     +6.005
 7    Sergio Perez     Racing Point     1.55.577     +7.092
 8    Valtteri Bottas     Mercedes     1.55.666     +7.181 
 9    Kevin Magnussen     Haas     1.55.878     +7.393
10    Lance Stroll     Racing Point     1.56.824     +8.339
11    Daniel Ricciardo     Renault     1.58.475     +9.990
12    Carlos Sainz     McLaren     1.59.548     +11.063
13    Antonio Giovinazzi     Alfa Romeo      2.02.325     +13.840
14    Pierre Gasly     AlphaTauri     2.02.473     +13.988
15    Romain Grosjean     Haas     2.04.748     +16.263
16     Kimi Raikkonen      Alfa Romeo     2.06.351     +17.866
17    Daniil Kvyat     AlphaTauri     2.09.368     +20.883
18    George Russell     Williams            -          -
19    Nicholas Latifi     Williams            -          -
20    Lewis Hamilton     Mercedes       

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Tayfun Altuntaş
Editör


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