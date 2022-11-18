Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son ayağına, Birleşik Arap Emirliklerinde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son ayağına, Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliği yapacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki yaklaşık 5.3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek yarışınsıralama turları yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son ayağına, Birleşik Arap Emirliklerinde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son ayağına, Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliği yapacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki yaklaşık 5.3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. 58 turluk yarış ise 20 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'de başlayacak.

Pilotlar klasmanında Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen, şampiyonluğu daha önce garantiledi.

YARIŞ 20 KASIM PAZAR GÜNÜ TSİ 16.00'DE BAŞLAYACAK.

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Bu sezon Verstappen 14, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) ile George Russell (Mercedes) birer yarış galibiyeti elde etti.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI ŞÖYLE:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 429 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 290

3. Sergio Perez (Meksika): 290

4. George Russell (Büyük Britanya): 265

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 240

Takımlar

1. Red Bull: 719

2. Ferrari: 524

3. Mercedes: 505

4. Alpine: 167

5. McLaren: 148

KAYNAK: AA

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